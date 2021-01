Britse coronavariant ook op andere school in Lansingerland

De Britse variant van het coronavirus is ook op een andere basisschool in Bergschenhoek vastgesteld. Het gaat om CBS De Acker, die in hetzelfde pand als de eerder getroffen Willibrordschool zit. Daarnaast blijken inmiddels dertig personen besmet te zijn met de Britse variant.

Dat meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond, die met het Erasmus MC onderzoek doet naar de uitbraak op de Willibrordschool. Ruim 750 personen (leerkrachten, leerlingen en huisgenoten) werden getest. Tien procent van hen blijkt besmet te zijn geweest met het coronavirus.

Uit een breder onderzoek van de GGD naar mensen die recent positief testten, blijkt dat de Britse variant bij meer mensen in de gemeente Lansingerland is gevonden. De personen, die dus niet alleen woonachtig zijn in Bergschenhoek, blijken allen een relatie te hebben met de Willibrordschool of de gezinnen van de school.



Extra onderzoek

De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC beginnen daarom een breder onderzoek. Dat richt zich op omliggende scholen in Bergschenhoek en de buitenschoolse opvang. Leerlingen, leerkrachten en hun huisgenoten zullen worden gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Het gaat dan onder meer om een test.

Eerder werd een speciale teststraat geopend bij Rotterdam The Hague Airport, voor leerlingen, leerkrachten en huisgenoten van de Willibrordschool.



Volgens de gezondheidsdienst worden mensen niet vaker ernstig ziek van de Britse variant. Kinderen kunnen wel vaker last hebben van griepachtige klachten. Om besmettelijkheid te voorkomen, adviseert de GGD aan iedereen om de coronaregels in acht te houden.