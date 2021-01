Bewoners Vlaardingse 'herrieflat' blij met stillere aanpak betonrot

Als het goed is verdwijnen de honderden stempels over een paar maanden.

De bewoners van een flat aan de Zwaluwenlaan in Vlaardingen-Holy waren vorig jaar de wanhoop nabij. De gekozen aanpak van betonrot in het gebouw door eigenaar Waterweg Wonen leverde van meet af aan veel overlast op. Bewoner John Jans trok ten strijde en kwam met een alternatief plan, waar minder overlast bij komt kijken. Deze week zijn de - veel stillere - werkzaamheden gestart, tot grote vreugde van de bewoners.

De aanpak van betonrot op de balkons en galerijen was hoognodig. Eigenaar Waterweg Wonen stelde zelfs dat de veiligheid van bewoners in het geding zou zijn en startte rigoureuze werkzaamheden.



Op het moment dat door de coronacrisis een eerste lockdown werd ingesteld in maart 2020, zaten veel mensen thuis. Volgens Jans was dat door alle herrie en stof de hel op aarde. Hij ging zelf op onderzoek uit en constateerde dat de regels niet werden nageleefd en dat er te veel decibellen werden geproduceerd.



Jans zette zijn boosheid en frustratie om in daden, toen bleek dat de herrie en overlast ook de komende maanden zou aanhouden. Onder meer met mede-bewoner Jennifer Breedersveld richtte hij een bewonersvereniging op. "Karrenvrachten aan mails" en heel veel belletjes naar Waterweg Wonen en de lokale politiek volgden.

Jans en verontruste medebewoners stelden een alternatieve aanpak voor, door het Zwijndrechtse bedrijf Vogel. Daarbij wordt niet meer gehakt, gezaagd en geboord op de galerijen zelf, maar worden de werkzaamheden uitgevoerd van buitenaf.

Die aanpak kreeg groen licht. "Heel blij mee, dat mag ook wel eens gezegd worden. We werden serieus genomen en er werd vaart gemaakt." Deze week zijn de werkzaamheden gestart.

Zigzaggen

"Er komen nu grote hangbakken aan de gevel en die boren van buitenaf staven in de galerijen, om deze te versterken. Het is bovendien het sterkste en veiligste systeem dat bestaat momenteel", zegt Jans.

De galerijen zijn op deze manier gewoon toegankelijk. "Mensen hoeven dus niet te zigzaggen met hun rollator. We krijgen nu alleen een slijpend geluid te horen, want die ruim elfhonderd staven worden er ingeboord met diamant en gekoeld met water. Een stuk relaxter dus dan die hak-, klop- en boorherrie vorig jaar", zegt Jans (58) met vette Haagse tongval.

Geen bouwvakker over de vloer

"Het is allemaal niet gemakkelijk gegaan, maar nu zijn we heel content", zegt Jans over de gang van zaken. Ook andere flats in de omgeving zullen worden opgeknapt met de nieuwe methode. "Alleen aan de Koninginnelaan hier in Holy zijn de problemen kleiner en wordt een ander systeem gebruikt. Maar hier in de flat aan de Zwaluwenlaan hoeft geen bouwvakker over de vloer te komen. Alles gebeurt van buiten. Het is vrij relaxed wat er gaat gebeuren."