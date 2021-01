Mentale verandering: ‘Je hoeft niet naar buiten dus ga je je ook niet klaar maken voor de dag’

Door de eenzaamheid ging Louise op zoek naar een kick. Die vond ze terug in opvallende kledingkeuzes. ‘’Tijdens de eerste lockdown was ik helemaal fan van koeienprint. De kleding zat heerlijk maar het zag er vreselijk uit”. Louise vertelt dat ze, ondanks haar contactarmoede, weinig mensen in haar omgeving toeliet. “Ik ging juist mensen van me weg duwen. Dat is een hele rare reactie op het alleen zijn. Je went er aan.” Door de weinige sociale contacten, keek Louise op tegen iedere nieuwe dag. Daarnaast ging ze minder goed voor zichzelf zorgen en draaide ze haar dag- en nachtritme om. “Ik bleef tot drie uur ‘s nachts op en ik sliep overdag. Ik werd echt een nachtmens en dat ben ik helemaal niet”

Inmiddels gaat het goed met Louise. “Er kwam veel op mijn pad wat mijn leven weer op de rail zette”. Ze ging samenwonen met haar vriend en ze besloot met een nieuwe studie te beginnen. “Als dit alles niet op mijn pad was gekomen, had ik waarschijnlijk nog steeds in dezelfde situatie gezeten”.

Dat de coronacrisis effect heeft op de mentale gezondheid van jongeren ziet ook Zoë Pinto e Neto. Zij is afgestudeerd psycholoog en maakt een programma over mentale gezondheid tijdens corona voor de lokale omroep OPEN Rotterdam. “Er kan een negatief effect ontstaan op de mentale gezondheid doordat de routines zo veranderen dat er verwaarlozing optreedt. Je hoeft niet meer naar buiten dus ga je je ook niet meer klaar maken voor de dag.” Zoë geeft ook aan dat jongeren vluchten in verslavingen als drank, drugs en games doordat andere ontspanningsmogelijkheden wegvallen.

Zoë verwacht dat de coronacrisis ook op de lange termijngevolgen gaat hebben. “De situatie is kan heel tekenend zijn in het leven van jongeren die dit doormaken. Dat kan je terug gaan zijn in de manier waarop jongeren naar de wereld kijken of hoe ze met andere mensen omgaan. Dit gaat zeker wel op de lange termijn effect hebben.”