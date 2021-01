Praktijkonderwijs uitgezonderd van schoolsluiting: 'Ik ga toch niet zagen in mijn slaapkamer'

De scholen zijn dicht vanwege het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Maar er gelden een aantal uitzonderingen. In het voortgezet onderwijs blijven de scholen open voor de eindexamenklassen en het praktijkonderwijs. Op het Accent Centrum in Rotterdam-Noord zitten 190 leerlingen en daar is het recept: leren door te doen. Daar zijn ze blij dat tijdens de huidige lockdown de leerlingen naar school kunnen blijven komen.

In de gangen en tussen de praktijklessen door moeten alle leerlingen een mondkapje dragen. Tijdens de les mag die af. Alleen docenten houden een mondkapje op als ze veel rondlopen. "Het is voor mijn eigen veiligheid en voor de ander", zegt een 11-jarige leerling.

De leerlingen komen vandaag naar school voor een kookles of een techniekles. Ze zij blij dat ze de dans van de landelijke schoolsluiting ontspringen. "Ik verveel me thuis. Ik ga wel veel naar buiten, maar school is belangrijk en hier gebeurt van alles", zegt een jongen. Alle leerlingen zeggen dat ze liever naar school gaan dan thuiszitten.

Praktijkleerlingen moeten het echt hebben van leren door één op één contact met een docent en door aan de slag te gaan. Onderwijs op afstand en zelfstandig werken vanuit boeken, is gewoon niet hun ding. "Het is voor onze leerlingen heel erg belangrijk dat zij uit bed komen om naar school te gaan om echt praktisch te leren. Want zij leren door te doen en niet uit boeken", vertelt schooldirecteur Dianne van den Berg.

Koken op afstand werkt niet

Tijdens de lockdown in het voorjaar was ook de praktijkschool gesloten en moest alles online. "Dat koken op afstand hebben we geprobeerd maar heeft niet gewerkt. Ik ben blij dat we hier nu aan de slag kunnen", vertelt kookdocent Mels. Tijdens de eerste lockdown verloor de school een aantal leerlingen uit beeld. Ze kwamen moeilijk hun bed uit, versliepen zich, hadden soms geen computer thuis of geen netwerk. Ook was het soms te druk thuis of waren ouders niet in staat om hun kinderen goed te ondersteunen bij de online lessen.

"Wat zouden je ouders ervan vinden als je thuis gaat zagen en schuren?", vraagt techniekdocent aan leerling Romy. Zij antwoordt dat haar ouders al het zaagsel door het hele huis tot zelfs in bed aan toe niet zo leuk zouden vinden. Koken, verzorging, schoonmaak, houtbewerking. Het zijn vakken die je liever niet thuis uitvoert. "Ik ga toch niet zagen in mijn slaapkamer", zegt een leerling vol verbazing over het idee alleen al.

De praktijk gaat door op school, maar voor de theorievakken, zoals Engels, taal en rekenen, moeten ze weer naar huis en achter de computer kruipen. "Wel zijn alle leerlingen één keer per dag op school en daarna gaan ze naar huis en loggen ze in om online lessen te volgen. En als dat lastig is, dan krijgen ze hulp en begeleiding van een docent", vertelt directeur Dianne van den Berg. De praktijkschool leent ook laptops uit als die thuis niet aanwezig zijn.

De dans ontspringen

Mogelijk wordt de lockdown verlengd en blijven ook de scholen langer dicht. De praktijkschool hoopt ook dan de dans te kunnen ontspringen. Om verspreiding van het virus op school te voorkomen, zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Niet alleen de ramen staan open, ook wordt er gelet op hygiëne en afstand gehouden. Ook houdt de school de gezondheid van de leerlingen in de gaten. "We geven veel informatie wat je moet doen als je verkouden bent. We sturen de leerlingen naar huis, bellen ouders dat ze hun kind thuis moeten houden, dat ze moeten testen en proberen het eenvoudig uit te leggen als de informatie ingewikkeld is", vertelt de schooldirecteur.