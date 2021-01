Geldvoornemens voor het nieuwe jaar? Deze vijf tips helpen je op weg

Een nieuw jaar gaat vaak gepaard met (veel) voornemens. En geldvoornemens staan dan in de top 15, zegt onze Rijnmond-expert Karin Radstaak van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ze geeft vijf tips om dit jaar net wat meer centjes op de spaarrekening over te houden.

Zodra 1 januari aanbreekt, willen mensen vaak allerlei dingen verbeteren. "Zoals geld", zegt Radstaak. Alleen willen is nog iets anders dan kunnen, weet ook de Rijnmond-expert. "Want voornemens hebben we over zaken die we moeilijk vinden." Maar om dit jaar wél die goede voornemens te behalen, heeft ze vijf tips.

Vijf tips

Allereerst moet je het jezelf niet heel moeilijk maken. "Neem je iets voor dat haalbaar is. Ga uit van een bedrag dat reëel is. Want je kan enorme wensen hebben, maar je baalt van jezelf als het vervolgens niet lukt. Misschien is je doel dan veel te hoog, dan moet je kleinere doelen maken. Begin bijvoorbeeld met 50 euro sparen in plaats van 150 euro."

Ook adviseert ze om geduld te hebben met jezelf. "Als je je gedrag wil veranderen, is dat heel lastig. Je moet van jezelf mogen falen en moet incalculeren dat er af en toe een tegenvaller bijzit." Maar daarbij is het wel belangrijk dat je niet te hoog grijpt. "Want dan heb je het lastig met jezelf."

Tip nummer drie luidt dat als je gaat beginnen met sparen, het goed is om een overzicht te maken van je uitgaven. "Dan weet je ook of er kosten zijn waarop je kan bezuinigen. Misschien moet je eens kijken of er een goedkopere provider is."

En, adviseert ze, als je toch aan enige vorm van verleiding wordt blootgesteld, loop dan een blokje om. "Vaak ebt het verlangen dan toch weg."