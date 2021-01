Opnieuw valt de regio in de prijzen met Postcode Loterij: Straat in Hellevoetsluis wint één miljoen

Het was al raak in Rotterdam-Zuid en dinsdagavond nog in Oostvoorne. Maar ook bewoners van de Isaac Da Costastraat in Hellevoetsluis mogen met elkaar een miljoen euro verdelen. De bewoners met postcode 3221 TA zijn woensdagavond in de prijzen gevallen met de Postcode Loterij.

Het gaat in totaal om negen bewoners, die bedragen winnen variërend van 90.909 euro tot 181.818 euro. Dat is afhankelijk van met hoeveel loten zij meespelen.

Een dag eerder viel de SuperPostcodePrijs nog in Oostvoorne. De bewoners van acht huizen aan de Zeedistellaan mochten toen ook een miljoen verdelen, net als de bewoners van de Schere in de Zuidwijk in Rotterdam-Charlois.



De PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro is ook in Zuid-Holland gevallen. Maar waar precies, is nog niet bekendgemaakt. In de winnende postcode spelen zeventien deelnemers mee met in totaal 26 loten. Zij winnen ieder minimaal 1 miljoen euro.

Om te voorkomen dat mensen bijeenkomen om de PostcodeKanjer met elkaar te vieren, stelt de loterij dit jaar de winnaars persoonlijk op de hoogte van die winst.