Locoburgemeester over verloop jaarwisseling: rustiger en beter beheersbaar dan vorige jaren

De jaarwisseling in Rotterdam is rustiger en beter beheersbaar verlopen dan andere jaren. Dat meldt locoburgemeester Bert Wijbenga. De voorlopige schade wordt beraamd op ruim 284 -duizend euro. Vorig jaar was dit uiteindelijk 410-duizend euro. De hulpdiensten rukten minder uit.

Onder meer ondergrondse containers, speeltoestellen, vuilnisbakken, lichtmasten en parkeervoorzieningen raakten beschadigd. De gemeente kreeg tot woensdag 352 schademeldingen binnen. Dit kan nog verder oplopen, omdat de gemeente nog latere schademeldingen en -constateringen verwacht.

Vuurwerk

Vuurwerk afsteken was afgelopen jaarwisseling verboden, maar zoals veel regiogenoten hebben kunnen zien, hield lang niet iedereen zich daaraan. Meer mensen klaagden in 2020 over vuurwerkoverlast. Er kwamen 2.234 meldingen binnen, bijna duizend meer dan een jaar eerder (1.364). De meeste overlast werd gemeld in Prins Alexander en Noord (beide 167). In Rotterdam-Centrum relatief een stuk minder (47).

Volgens de gemeente is de stijging van het aantal vuurwerkoverlastmeldingen mogelijk te verklaren door het vuurwerkverbod, waardoor mensen meer alert zijn op dat wat verboden is. Ook was de BuitenBeter-app, waar dit soort meldingen gedaan kunnen worden, een maand eerder actief dan in 2019.

In het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn vijf patiënten behandeld; drie vanwege vuurwerkletsel, twee mensen raakten bij het carbidschieten gewond. Eén van de patiënten kwam uit Rotterdam. Een duidelijke daling ten opzichte van de jaarwisseling vorig jaar, toen 25 mensen werden behandeld in het Oogziekenhuis.



Hulpdiensten rukten minder uit

De ambulances in Rotterdam reden deze jaarwisseling tien minder ritten dan een jaar eerder: in totaal 81. De brandweer in Rotterdam rukte tussen 31 december 21:00 uur en 1 januari 08:00 uur 203 keer uit. Een jaar eerder was dat nog ruim twee keer zo vaak (465). Bij meerdere incidenten zijn hulpverleners bekogeld met vuurwerk en stenen, waardoor de brandweer hun inzet heeft moeten uitstellen. Volgens Wijbenga worden de incidenten onderzocht en waar mogelijk volgt aangifte.



De Rotterdamse politie noemde het algemene beeld van de jaarwisseling 'beheersbaar', maar desalniettemin werden op verschillende plekken vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet in Schiebroek, Feijenoord en op het Noordereiland. In Rotterdam-Lombardijen waren meerdere vuurwerkincidenten en werd een molotovcocktail naar een politie-auto gegooid. Naar die zaken wordt nog onderzoek gedaan. De politie hield van 19:00 uur tot 07:00 uur 27 mensen aan.



Hoewel de dienstregelingen in het openbaar vervoer eerder stopten ten opzichte van vorig jaar, omdat er geen vuuwerkshow was, werden wel meer vernielingen gepleegd bij haltes en stations. Zo liepen zestien abri's (wachthokjes) schade op; tien meer dan een jaar eerder. De schade wordt geschat op zo'n 8.000 euro. Ook ging een vuuwerkbom af bij metrostation Parkweg in Schiedam. De schade is nog niet bekend.

Fijnstof

De lucht in Rotterdam bleef rond middernacht schoner dan in andere jaren door het vuuwerkverbod. De mist en het uitblijven van wind leidden tot een hoge concentratie fijnstof, maar dit was alsnog lager dan eerdere jaren.