IJsselland Ziekenhuis prikt eigen zorgpersoneel: 'Niet twijfelen gewoon doen!'

Het prikken van het coronavaccin is begonnen bij het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel

Ook aan het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel zijn woensdag coronavaccins afgeleverd. Voorlopig moet het ziekenhuis het doen met 90 van de 224 vaccins die bestemd zijn voor zorgpersoneel. Over een periode van drie dagen worden medewerkers van de intensive care, de corona-afdelingen en de spoedeisende hulp geprikt.

In het ziekenhuis is een complete prikstraat ingericht. Er kunnen drie medewerkers tegelijk worden gevaccineerd. Na de vaccinatie worden zij nog een kwartier gemonitord, waarna ze de prikstraat weer mogen verlaten. Over drie weken volgt de tweede vaccinatie.

Longarts David Dezaire is blij met de vaccinatie, hij keek er erg naar uit: "Ik heb al die maanden geen corona opgelopen. Ik dacht nog, ik zal toch niet op valreep nog ziek worden. Dus ik ben erg blij dat ik nu die vaccinatie heb gehad."

Ook Pauline Dijkema van de afdeling Interne Geneeskunde kreeg een naald in haar bovenarm. "Het is hopelijk het begin van een nieuw tijdperk. Met echt een afname van het aantal gevallen, een afname van ziekte onder collega's en dan hopelijk terug naar normaal."

Hoge bereidheid



Albert van Wijk bestuursvoorzitter van het IJsselland Ziekenhuis zegt dat er een hoge bereidheid is onder zorgpersoneel om zich te laten vaccineren. "Iedereen die we gisteren hebben gebeld is vandaag gekomen. Ik verwacht een overall opkomst van boven de 90 procent. Er zijn zelfs collega's die zeggen: ik ben jong, laat een oudere collega maar voorgaan."

Aan collega's die nog twijfelen heeft longarts Dezaire een eenvoudige boodschap: "Niet twijfelen gewoon doen. De vaccinaties zijn veilig, er is uitgebreid wetenschappelijk naar gekeken, daar hoeft je echt niet bang voor te zijn."