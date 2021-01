Rotterdammer en Amerikadeskundige Kirsten Verdel over bestorming Capitool: 'Kan ook hier gebeuren'

Rotterdammer en Amerikadeskundige Kirsten Verdel zegt dat de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers nog nooit in de geschiedenis van Amerika is gebeurd. En tegelijkertijd vreest ze dat dit ook in Nederland kan gebeuren. "We zien al jaren dat er meer wantrouwen wordt opgewekt richting instituties."

Het begon woensdagavond om 19:00 uur, vertelt Verdel. "Toen de verkiezingsuitslag werd bekrachtigd. De uitslag stond al van tevoren vast en het was onmogelijk om de verkiezing van Biden tegen te houden."

Maar de demonstranten waren het er niet mee eens dat binnen werd vergaderd. Want zij willen dat president Trump alsnog tot winnaar van de verkiezingen wordt uitgeroepen. En dus bestormden zij het Capitool en drongen de vloer van de Senaat op, net toen de verkiezingsuitslag van de staat Arizona aan bod zou komen. Bij de bekrachtiging van die uitslag dienden Republikeinse Congresleden meteen een bezwaar in, waarna een debat werd ingelast in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

"Hier zou twee uur over worden gedebatteerd en daarna gestemd. Maar daar kwamen ze niet meer aan toe, want halverwege het debat, liepen Trump-aanhangers de hekken omver."

Ze kwamen dichterbij en dichterbij, zegt Verdel. "Maar ondertussen waren er te weinig mensen bij het Capitool. Het lukte de politie niet om de mensen op afstand te houden. Dus trokken ze zich terug om de mensen die zich binnen schuilhielden, in veiligheid te brengen. Via een ondergrondse tunnel. Ook werd van buitenaf een vrouw neergeschoten, zij ligt in kritieke toestand."

De Amerikadeskundige noemt het een poging tot een coupe en geeft Trump de schuld.

Kan ook in Nederland

Verder legt ze uit dat zulke toestanden ook in Nederland kunnen gebeuren. "We zien al jaren dat er steeds meer wantrouwen wordt opgewekt richting instituties. Kijk maar hoe Pieter Omtzigt op het binnenhof wordt toegesproken, of kijk naar de politici die thuis worden opgezocht. We raken steeds verder gepolariseerd."

De laatste ontwikkelingen uit Amerika zijn dat Joe Biden straks een toespraak gaat geven, zegt de Amerikadeskundige. En verder denkt ze dat op korte termijn het Capitool wordt schoongeveegd. "Mensen zullen worden weggehaald. En ik hoop dat daarna de vergadering weer wordt voortgezet. Als ik het Congres was, zou ik dat doen. Anders vind ik dat een slecht signaal. Want dit is in de geschiedenis van Amerika nog nooit gebeurd."