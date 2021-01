De jaarwisseling in Rotterdam is rustiger en beter beheersbaar verlopen en Hellevoetsluis valt in de prijzen, dit is het wek- en weerbericht van 7 januari

Vandaag is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur loopt vanmiddag op naar maximaal 5 graden. De noordwestenwind waait zwak tot matig en vanmiddag aan zee vrij krachtig. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt naar 2 of 3 graden en de noordwestenwind waait zwak tot matig en aan zee eerst nog vrij krachtig. Lees hier het hele bericht.

Wat je misschien gemist hebt

Rotterdammer en Amerikadeskundige Kirsten Verdel zegt dat de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers nooit eerder in de geschiedenis van Amerika is voorgekomen. Tegelijkertijd vreest ze dat dit ook in Nederland kan gebeuren. "We zien al jaren dat er meer wantrouwen wordt opgewekt richting instituties."

De jaarwisseling in Rotterdam is rustiger en beter beheersbaar verlopen dan andere jaren. Dat meldt locoburgemeester Bert Wijbenga. De voorlopige schade wordt beraamd op ruim 284-duizend euro. Vorig jaar was dit uiteindelijk 410-duizend euro. De hulpdiensten rukten minder uit.

Het was al raak in Rotterdam-Zuid en dinsdagavond nog in Oostvoorne. Ook bewoners van de Isaac Da Costastraat in Hellevoetsluis mogen met elkaar een miljoen euro verdelen. De bewoners met postcode 3221 TA zijn woensdagavond in de prijzen gevallen bij de Postcode Loterij.

Een nieuw jaar gaat vaak gepaard met (veel) voornemens. En geldvoornemens staan dan in de top 15, zegt onze Rijnmond-expert Karin Radstaak van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ze geeft vijf tips om dit jaar net wat meer centjes op de spaarrekening over te houden.

Wat je kunt verwachten

- We hebben er in Nederland wat langer op moeten wachten, maar woensdag zijn dan eindelijk de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd. Maar wat betekent het als je gevaccineerd bent en wanneer kun je dan je oude leventje weer oppakken? Marion Koopmans, viroloog aan de Erasmus MC, geeft antwoord.

- Er is geen vaccinatieplicht in Nederland, maar werkgevers willen waarschijnlijk wel weten of iemand een prik heeft gehad. Heeft een werkgever het recht om dat te vragen? Arbeidsrechtsadvocaat Henriëtte Dekker weet het antwoord.