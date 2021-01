Het wachten is op faillissementen in de horeca

Volgens de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel zijn in 2020 in Rotterdam twee horecazaken failliet verklaard. Toch horen we dagelijks horecaondernemers bij wie het water tot aan de lippen staat. Hoe kan het dan dat er in 2020 maar twee zaken failliet gingen? Rijnmond zocht het uit en ging met horecamakelaar Conny Knook de stad in.

"Er staan op dit moment bij ons bijna 200 ondernemingen te koop. Daar zitten heel veel ondernemers tussen die met de verkoop van hun zaak een faillissement proberen te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld deze lunchroom in de Van Oldenbarneveltstraat in Rotterdam."



Monique Oogjen heeft een jaar gezocht naar een goed pand om haar droom te verwezenlijken. Ze wou een lunchroom uitbaten waar biologisch en gezond eten centraal stond. Via de horecamakelaar kwam ze in de zomer van 2019 bij het pand in het centrum van Rotterdam.

"Wij zagen groei. Langzaam in het begin, maar uiteindelijk hadden wij berekend dat wij in april 2020 uit de kosten zouden zijn. Dus binnen zes maanden. Dat was de bedoeling. Alleen door corona hebben wij moeten besluiten het restaurant te moeten verkopen. En nu staat de zaak sinds september te koop", aldus Monique.

Net beginnende ondernemers komen namelijk niet of maar gedeeltelijk in aanmerking voor de financiële noodmaatregelen vanuit de overheid. Startende ondernemers hebben vaak geen volledig jaar kunnen draaien en missen daardoor exacte jaarcijfers. Door het uitblijven van noodhulp moeten veel ondernemers hun spaargeld aanspreken.

"Je ziet wel dat mensen het vol hebben kunnen houden. Daarom zie je nu ook zo weinig echte faillissementen. Maar we merken in de markt dat het geld opraakt. De buffer wordt heel hard aangesproken en we vrezen de komende maanden dan ook meer ondernemers die over de kop gaan. Zeker nu we ook berichten horen dat de horeca pas na de carnaval open kan", zegt makelaar Conny Knook.

Ook al blijft Monique na een eventuele verkoop met een enorme restschuld achter, ze blijft positief. "Altijd! We blijven vechten. We hebben mooie ideeën, maar dat is niet hier. En daar hangt wel vanaf hoe snel dit restaurant wordt verkocht. Anders kan ik niet verder. Dan ga ik het faillissement in. Dat betekent voor mij dat ik ook mijn huis kwijt raak en dan sta je op straat. Dus we gaan knallen en zorgen dat dat niet gebeurt", besluit ze strijdvaardig.