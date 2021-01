Arbeidsrechtadvocaat: 'Werkgever kan vaccinatie niet verplichten'

In Nederland geldt geen vaccinatieplicht, maar werkgevers willen waarschijnlijk wel weten of hun werknemers wel of niet zijn gevaccineerd of het zelfs verplichten. Maar mag dat wel?

"Ik krijg veel vragen van werkgevers die mij die vraag stellen", zegt arbeidsrechtsadvocaat Henriëtte Dekker. "Het antwoord is dan 'nee'. En de Autoriteit Persoonsgegevens, die de privacyregels in Nederland controleert, zegt ook duidelijk dat een werkgever ook niet mag informeren of een werknemer is ingeënt. De enige die dat kan, is de de bedrijfsarts, maar die mag de informatie niet doorspelen naar de werkgever."

In de praktijk kan een werkgever een werknemer indirect onder druk zetten om zich toch te laten inenten. "Dan komen we in een grijs gebied van het goed werkgeverschap en goed werknemerschap terecht. Wat mag je van elkaar verwachten, is dan de vraag. Omdat er geen wettelijke basis is, kan een werknemer een vaccin weigeren of de werkgever niet te informeren of hij/zij gevaccineerd is. De werkgever kan ook niet zomaar besluiten om een medewerker ander werk te laten doen, waarbij het wel of niet gevaccineerd zijn geen rol speelt."

Wat doet rechter?

Volgens Dekker zitten we met elkaar wel in een vreemde situatie, waarin je niet weet hoe de dingen in de praktijk uitpakken. "Maar ik verwacht dat een rechter toch de kant van de werknemer kiest. Je kunt iemand niet zomaar dwingen om ineens heel ander soort werk te doen, omdat hij/zij niet ingeënt is."

Hoe moet je als werknemer dan met je werkgever omgaan als je in een situatie terechtkomt waarbij je baas liever wil dat je wel gevaccineerd bent? "Het beste is om in gesprek te blijven en jouw motivaties kenbaar te maken. Er zijn ook vertrouwenspersonen binnen alle organisaties met wie je kunt praten. Je kunt ook advies vragen bij de vakbond. Wat je niet moet willen is dat de boel verhardt. Daar word je zelf ook niet beter van."