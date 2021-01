Verstandelijk beperkte tiener zwaargewond nadat hij vermoedelijk brandend vuurwerk in zijn hand geduwd kreeg

Een 18-jarige Rotterdammer met een verstandelijke beperking is op nieuwjaarsdag zwaargewond geraakt nadat hij met vuurwerk was bestookt. Hij kreeg vermoedelijk vuurwerk in zijn handen geduwd wat daarna werd aangestoken.

Twee mannen waren aan het einde van de middag op 1 januari in de Crooswijksestraat bij sportcomplex Schuttersveld met vuurwerk bezig toen de 18-jarige man langsliep.

Hij werd met vuurwerk bestookt en raakte zwaargewond aan zijn hand. Die zit nu in het gips. Gezien die verwonding vermoedt de politie dat het vuurwerk bij de tiener in zijn hand is geduwd en daarna is aangestoken.

Het slachtoffer zou zwaar getraumatiseerd zijn door wat hij heeft meegemaakt. De politie is bezig met een onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.