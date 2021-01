Maasstad Ziekenhuis start met vaccinatie zorgpersoneel: 'Dit zal zorgen voor lager ziekteverzuim'

Het Maasstad Ziekenhuis is donderdagochtend begonnen met het vaccineren van de verpleegkundigen van de ic-afdeling.

De komende dagen worden ongeveer 500 medewerkers gevaccineerd, die zijn belangrijk om de capaciteit van de zorg op peil te houden. Daarnaast worden zo’n 200 zorgmedewerkers gevaccineerd van hulpdiensten die op de ambulance rijden en vliegen in de traumahelikopter.

Ook de intensivisten en artsen van de ic komen aan de beurt. "Dat we nu gevaccineerd worden, geeft vertrouwen dat we de continuïteit op de ic kunnen waarborgen en zorg kunnen blijven leveren aan iedereen die het nodig heeft", zegt Hans van den Bout, intensivist en medisch manager van de IC van het Maasstad Ziekenhuis.

Nog even volhouden

Nadat alle medewerkers van de ic zijn ingeënt, krijgen de verpleegkundigen en artsen van de coronaverpleegafdelingen het vaccin toegediend. "Het vaccin zal zorgen voor een lager ziekteverzuim", zegt Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het ziekenhuis. "Hierdoor kunnen wij meer patiënten behandelen, zowel COVID als non-COVID. Het is het begin van het einde van deze crisis, al moeten we nog wel even volhouden met elkaar."

De eerste vaccins kwamen woensdag aan bij het Erasmus MC. Van daaruit werden ze verder verspreid naar de ziekenhuizen in de regio. Diederik Gommers zette het eerste vaccin bij een verpleegkundige en kreeg het vervolgens zelf toegediend.