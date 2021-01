Verdachten liquidatie 's-Gravenland vermoedelijk huurmoordenaars

De twee mannen die vastzitten voor een liquidatie in de Rotterdamse wijk 's-Gravenland zijn volgens justitie huurmoordenaars. Zij kenden het slachtoffer niet. De opdrachtgever is nog niet in beeld.

Op 5 juni van het vorig jaar liet de 58-jarige Cevat samen met zijn vrouw de hond uit. Op de Clazina Kouwenbergzoom werd de man vanuit een auto beschoten met een automatisch geweer.

De auto is later uitgebrand teruggevonden op de Akkerwinde in Capelle aan den IJssel. Op een kogelhuls zat het dna van verdachte Oulad O. (35) uit Amsterdam.

Justitie zegt dat op camerabeelden te zien is dat hij voortdurend samen optrok met medeverdachte Sunan C. (32). Ze leidt dat af uit de kleding, een rugzak (die in de verbrande auto is gevonden) en het aanstralen van telefoons van de twee mannen.

Verder is op camerabeelden van een kelderbox in Amsterdam te zien dat het tweetal geld zit te tellen. Justitie zegt dat beiden kort na de moord een motor hebben gekocht waarbij met contant geld is afgerekend.

De twee verdachten hebben nog nauwelijks verklaringen willen afleggen. Sunan C. ontkent betrokken te zijn geweest bij de liquidatie. De voorlopige hechtenis van beide mannen is donderdag tijdens een korte zitting in Rotterdam verlengd.

Het motief achter de schietpartij is nog niet bekend.