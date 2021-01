Bijna 3000 huishoudens zonder stroom in Vlaardingen en Rotterdam

Zowel in Vlaardingen als Rotterdam hebben vele huishoudens donderdagmiddag zonder stroom gezeten. In de Vlaardingse Van Aerssenstraat ging het om bijna 2 duizend huishoudens, in het centrum van Rotterdam bij het Weena en de Karel Doormanstraat moesten ruim 800 huishoudens het zonder elektriciteit doen.

Het Rotterdamse stadhuis om de hoek heeft geen last gehad van de stroomstoring.

Noodstroom

Volgens Stedin werd de stroomstoring in beide gevallen veroorzaakt door een defecte elektriciteitskabel. De stroomstoring in de omgeving van het Weena was rond 13:45 uur verholpen.



In Vlaardingen had bijna iedereen rond 14:00 uur weer stroom, op één klant na. Voor die persoon is een noodstroomvoorziening georganiseerd.