Marion Koopmans vertelt wat we nu weten over de besmettelijke Britse variant van het coronavirus

Woensdag werd bekend dat het Britse virus op een tweede school in Bergschenhoek is opgedoken. Het gaat om CBS De Acker, deze basisschool zit in hetzelfde pand als de eerder getroffen Willibrordschool. Deze nieuwe variant van het coronavirus is inmiddels bij 50 mensen in Nederland vastgesteld.

Wat weten we tot nu toe over de gemuteerde variant van het virus?

"We hebben in Engeland gezien dat die variant meer besmettelijk is en zich makkelijker verspreidt. Het is ook moeilijker om te bestrijden. Daarom is belangrijk om ons goed aan de maatregelen te houden. We willen niet dat het virus zich nog sneller gaat verspreiden."

Kunnen kinderen ernstig ziek worden door deze variant?

"In Lansingerland waar het virus is uitgebroken, is ervoor gekozen om het bron- en contactonderzoek intensiever uit te voeren omdat we willen weten hoe dit virus werkt. Het is niet zo dat kinderen ernstig ziek worden, maar we willen weten of zij besmettelijker zijn als ze deze variant oplopen. Daar lijkt het namelijk wel op, maar dat moeten we goed onderzoeken. We willen dus weten hoe het virus zich bij kinderen gedraagt."

Wat gebeurt er als blijkt dat kinderen deze variant makkelijker doorgeven?

"In dat geval moeten we daar rekening mee houden bij het openen van de scholen."

Betekent het dat de scholen langer dicht blijven?

"Die discussie moet nog plaatsvinden, iedereen wil dat kinderen naar school gaan. Maar het is ook belangrijk om de circulatie van dit virus zo laag mogelijk te houden."

Werkt het coronavaccin ook tegen deze variant van het virus?

"De studies daarover zijn gaande in Engeland. We denken dat het vaccin ondanks de mutatie nog altijd effectief is. Het zou heel gek zijn als het vaccin helemaal niks doet. Normaal zie je dat vaccins beter werken bij jongeren dan bij oudere mensen. Met dit vaccin is dat niet het geval. Bij ouderen werkt het net zo goed als bij jonge mensen."

Waar richt het onderzoek zich nog meer op?

"Meer duidelijkheid. We willen ook weten of we dingen anders moeten aanpakken. Over de hele linie denken we dat dat niet nodig is, maar dat moet wel onderzocht worden. We hebben nu het vaccin, maar voor we voldoende mensen gevaccineerd hebben om het virus in te dammen, zijn we nog een heel eind verder."