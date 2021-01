Voormalig eigenaresse thuiszorgorganisatie moet DSW 140 duizend euro terugbetalen

De vrouw richtte in 2015 haar bedrijf op. In korte tijd werd ze miljonair, onder meer door een jaarsalaris van 240 duizend euro en een dividenduitkering van 1 miljoen euro. Ook ging het geld naar een andere bv van de vrouw. Uit onderzoek naar de cijfers van de thuiszorgorganisatie kwam naar voren dat het bedrijf een winst maakte van 23 procent, daar waar soortgelijke organisaties niet verder kwamen dan 2 of 3 procent.

Alarmbellen

Mede dankzij een paar werknemers van Naborgh gingen de alarmbellen af bij DSW. Zo kwam naar voren dat zorg die werd gedeclareerd bij de zorgverzekeraar soms helemaal niet was geleverd. En als de zorg wel was geleverd, dan kon het bedrijf niet altijd aantonen dat het om gekwalificeerd personeel ging.

DSW wilde 176 duizend euro terughebben. De rechter kwam na het lezen van de stukken tot de conclusie dat de zorgverzekeraar recht heeft op 140 duizend euro. De voormalig eigenaresse verklaarde eerder geen geld te hebben om de vordering te betalen. Kort voor de claim van DSW verkocht de vrouw onder meer haar woning aan familie. Die verkoop draaide de rechter terug, waardoor geld beschikbaar komt om de schuld aan DSW te betalen.

Bewijslast

"De bewijslast ligt bij ons en dat is niet altijd even gemakkelijk", reageert Aad de Groot, bestuursvoorzitter van DSW. "We zijn tevreden met de uitspraak, want die beschouwen we als een belangrijk signaal naar de wereld van de zorg."

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloot al eerder om Naborgh te laten stoppen als zorgonderneming.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed eerder aangifte wegens fraude.