Dit zijn de helden van de zorg: unieke blik achter de schermen van coronabestrijding

De camera van Rijnmond kreeg de afgelopen maanden een zeldzame inkijk aan de frontlinie van het gevecht tegen corona in de ziekenhuizen in de regio, terwijl de tweede golf zich voltrok. We kwamen op volle ic’s, zagen ambulances in de file staan op de spoedeisende hulp en hoorden emotionele verhalen van zorgmedewerkers die dagelijks met dit virus en de gevolgen te kampen hebben. Al deze verhalen hebben we samengevat in het programma ‘Helden van de Zorg’.