Meer dan 40 doden door corona in Rotterdams zorgcentrum Sonneburgh

In zorgcentrum Sonneburgh in Rotterdam-Charlois zijn door de corona-uitbraak meer dan 40 van de 114 bewoners overleden. Meer dan 100 bewoners raakten besmet. Waardoor de virusuitbraak is ontstaan is nog niet bekend, daar doet de GGD op dit moment onderzoek naar. De resultaten daarvan moeten binnen enkele weken bekend zijn.

Afdeling na afdeling gaat weer een beetje terug naar de normale situatie. Dat zegt de Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen. Vandaag vroeg de Rotterdamse gemeenteraad hem om duidelijkheid over de virusuitbraak.

Superverspreider?

Half december brak er in het verpleeghuis ineens op grote schaal corona uit. Juist dat maakte het moeilijk om het virus snel onder controle te krijgen. Op dit moment is volgens de wethouder nog niets over de exacte oorzaak te zeggen. Het onderzoek loopt immers nog. Het zou volgens wethouder De Langen wel heel goed een superspreader geweest kunnen zijn, maar dat moet het onderzoek definitief uitwijzen. "Dat is op zich geen onlogische gedachte, omdat het virus zich explosief heeft verspreid."

Goede voorzorgsmaatregelen?

De Rotterdamse gemeenteraadsleden wilden donderdag weten hoe na eerdere grote uitbraken in Rotterdamse verpleeghuizen toch weer zo'n situatie in Sonneburgh kon ontstaan. Raadsleden vroegen zich af of de huizen wel goed voorbereid zijn. De wethouder legde uit dat er na de eerste lockdown in maart vorig jaar voor verpleegtehuizen een heel stappenplan is gemaakt, waarmee uitbraken zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Maar wethouder De Langen zei wel dat een nieuwe uitbraak nooit helemaal voorkomen kan worden. "Dat komt omdat er personeel in en uit gaat, omdat er bezoek is. Hoe goed je ook voorbereid bent, dat onzichtbare virus zal altijd een keertje de kop opsteken."

"Voortaan sneltest bij bezoek verpleeghuis"

50Plus in de Rotterdamse gemeenteraad denkt dat de kans op een uitbraak van het coronavirus nog kleiner kan worden als iedereen die naar binnen gaat eerst getest wordt, met een sneltest. De wethouder ziet dat vooralsnog niet snel gebeuren. "Dat is een keuze die niet landelijk is gemaakt. Sterker nog; we zijn heel voorzichtig met het verplichten van testen en vaccinaties, omdat het eigenlijk het tegenovergestelde effect kan hebben."

Leefbaar Rotterdam vroeg of de wethouder niet nog een lobby kon starten bij het Rijk om de bewoners van verpleeghuizen sneller te laten vaccineren. Dat was volgens de wethouder niet nodig, omdat dat inmiddels al door diverse partijen is gedaan, maar het Rijk toch een eigen afweging heeft gemaakt.