Crowfunding voor kersverse vader die omkwam bij ongeval oliebollenkraam

Voor de nabestaanden van de 37-jarige Rotterdammer die afgelopen dinsdag onder een oliebollenkraam terechtkwam, is een crowdfundingsactie gestart. Met die actie is al genoeg geld opgehaald om de begrafenis van de man te bekostigen.

Het slachtoffer bleek namelijk niet verzekerd te zijn. "Hij was iemand die leefde van dag tot dag en dacht niet na over de dood. Daarom was hij niet verzekerd", staat er op de actiepagina, die door Ilona van der Waal is opgezet.

Noodlot toegeslagen

"Met pijn in ons hart moeten wij mededelen dat dinsdag 5 januari mijn man, onze geliefde vader, onze zoon, broer, neef, oom Raymon Collens is overleden tijdens een tragisch ongeluk. Terwijl hij zijn broer ging helpen met het ontmantelen van een oliebollenkraam is het noodlot toegeslagen."



Volgens Van der Waal stond het slachtoffer bekend als een harde werker en was hij geliefd in Rotterdam en omstreken. Ook was hij net vader geworden en was hij 'altijd de eerste die klaarstond om je te helpen'.

Donderdagmiddag is al meer dan 6 duizend euro opgehaald. Als dit een voorbode is voor de komende dagen, lijkt het uiteindelijke doel van 10 duizend euro dichtbij te komen. Voor de uitvaart is in ieder geval 5 duizend euro nodig en dat bedrag is al behaald.

Het ongeluk zou zijn gebeurd bij het loskoppelen van de kraam. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.