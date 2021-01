Wouter Kolff: Vaccineren is de terugkeer naar het normale leven

De kans is klein dat de coronamaatregelen versoepeld worden na 19 januari, zegt burgemeester Wouter Kolff. Volgens de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid mag er in het komend crisisberaad volgende week wel kritisch gekeken worden of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. Dat zei hij donderdag tijdens een persconferentie van zijn veiligheidsregio en de GGD.

De cijfers in het gebied tussen de Hoeksche Waard en Gorinchem nemen namelijk nog niet hard genoeg af sinds het ingaan van de nieuwe lockdown. "Het urgentiebesef moet blijven, maar het moet ook houdbaar zijn. Bij ondernemers en sommige inwoners staat het water aan de lippen. Volgende week komt er weer een crisisoverleg en dan moeten we dit zeker meenemen", meent Kolff.

Platteland

De burgemeester vindt dat de inhoud van de maatregelen aangekaart moet worden, maar speculeert er zelf nog niet over. "Het blijft overwegen. Wat is bijvoorbeeld nog economisch aanvaardbaar? Die discussie moeten we nu aangaan. Is de aanpak zo wel effectief als het aantal besmettingen hoog blijft?"

Tijdens de persconferentie werden de coronacijfers geanalyseerd door Kolff en directeur Cees Vermeer van de GGD Zuid-Holland Zuid. Het aantal besmettingen neemt licht af, maar de regio blijft rond de vijfde en zesde plaats hangen van regio’s met de meeste besmettingen. Grote steden als Rotterdam en Den Haag laten wel verbeteringen laten zien.

Opvallend is dat vooral het aantal besmettingen op platteland zorgen baart. "In het buitengebied kruipen mensen blijkbaar te veel bij elkaar, anders valt dat niet te verklaren", vermoedt Kolff. Ook blijft de druk in ziekenhuizen en verpleeghuizen groot. Veel operaties en behandelingen zijn uitgesteld en het ziekteverzuim loopt soms op tot 20 procent. Vermeer: "De zorg loopt al tien maanden een marathon. De rek is er echt helemaal uit."

Ontwikkeling virus

Volgens Vermeer is er in deze periode iets minder getest. "Wel is het percentage positief geteste personen onder het totaal aantal geteste personen 3 procent hoger dan het landelijke gemiddelde." Het aantal besmettingen in de regio blijf dus relatief hoog en een echte verklaring heeft Vermeer daarvoor niet meer.

"Scholen, winkelcentra en sportclubs zijn niet meer open. Dus je moet het in sociale verbanden zoeken. Aan bedrijven de oproep: houd je aan de quarantainemaatregelen bij grensoverschrijdende werknemers en werk zoveel mogelijk thuis."

Vaccin

Kolff benadrukt dat de vrijheid van iedereen pas weer volledig terug kan komen als iedereen zich laat vaccineren. "Vaccineren is de enige sleutel die we hebben, dat is onze terugkeer naar een normaal leven", zegt Vermeer.

Kolff verwacht dat de vaccinaties tegen de zomer hun volle effect bereiken en dat we dan langzaam kunnen terugkeren naar ons oude leven. "Het is nog even volhouden, maar dan kunnen we, hoop ik, op naar een mooie zomer."

De vaccinaties starten vrijdag in het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis voor de medewerkers daar en een week later voor een bredere groep zorgmedewerkers in de Deetos-sporthal, ook in Dordrecht.