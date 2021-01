Drukte bij extra testlocatie Bergschenhoek: 'Het wordt wel een beetje spannend'

IN Bergschenhoek is een extra testlocatie voor het coronavirus

In de rij voor een test in Bergschenhoek

Het onderzoek naar de Britse coronavariant in Bergschenhoek wordt uitgebreid en daarvoor is er een extra testlocatie in het dorp geopend. Eerst kwam de Britse variant alleen op één basisschool voor, maar inmiddels heeft die zich al wijdverspreid onder kinderen, ouders en leerkrachten van meerdere basisscholen en buitenschoolse opvang. Van de GGD en van hun scholen hebben ouders een oproep gekregen en op de eerste dag van de extra testlocatie was het gelijk druk. Ouders en kinderen stonden zelfs in de rij.

Veel inwoners maken zich zorgen over de verspreiding van het virus. "Er zijn gezinnen om ons heen waarvan de kinderen positief getest zijn. Die hebben geen klachten en ouders worden ziek en via de kinderen zijn ze besmet. Dat is hier nu aan de hand en dan denk je wel: Oh het wordt wel een beetje spannend", zegt moeder Leonore.

Burgemeester Pieter van der Stadt van Lansingerland begrijpt de zorgen en spanning onder de inwoners. "Ik denk dat je als ouder inderdaad bezorgd bent. Over het risico op het virus. Wat betekent dit voor de sluiting van de school, gaat dat langer duren?", zegt hij.

Hij doet een dringend beroep op alle ouders om mee te werken aan het onderzoek als ze een oproep van de GGD krijgen. "Laat u testen. We moeten meer van het virus weten. Dat is belangrijk voor ons, voor onze buren en ook belangrijk voor heel Nederland." De burgemeester wil zijn inwoners ook nog op het hart drukken dat als ze zich aan de maatregelen houden dat ze dan het minste risico lopen.

De Britse variant verspreidt zich sneller en waarschijnlijk via kinderen, dus ook zij moeten getest worden. Ook al hebben ze geen klachten. Zus en broer Fenne en Hidde zijn mee met hun ouders voor een test. "Met een stokje gaan ze in je neus en dat prikt een beetje, maar dat gaat ook weer snel over", vertelt Hidde. Zijn zusje had meer moeite met de test. "Ik heb een angst voor prikken. Dan ga ik spugen en flauwvallen. En dat gebeurde nu ook weer", vertelt Fenne. Ze heeft het toch maar gedaan. "Ja het moest van mijn ouders", vertelt ze met een glimlach.

Geen seconde heeft het gezin getwijfeld toen de oproep van de GGD en de school binnenkwam. "Geen twijfel, we gaan gewoon gelijk testen. En dat komt ook omdat gezinnen om ons heen nu getroffen zijn. Dan ga je gewoon testen", vertelt moeder Leonore.

Bij de GGD zijn al honderden aanmeldingen binnen voor een test en om mee te werken aan het bredere onderzoek naar de Britse variant.