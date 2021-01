Jarenoude kastanjeboom alsnog tegen de vlakte: 'Vastketenen heeft geen zin'

Al tachtig jaar stond de kastanjeboom op de Rockanjestraat, maar donderdag is de boom tegen de vlakte gegaan. Frappant detail: de buurt was in protest over het kappen en heeft eind januari een gesprek met de gemeente Rotterdam over het neerhalen van de boom.

Buurtbewoonster Marie-José van Acker heeft nog overwogen zich vast te ketenen aan de kastanjeboom. "Maar ja, dat heeft geen zin. Dan halen ze de politie erbij en word je alsnog losgehaald." Dus moest ze donderdag toezien hoe het stuk geschiedenis gekapt werd. "Heel jammer", vindt ze het.

"We hebben nog geprobeerd de boom te redden, maar tevergeefs. De natuur heeft geen mond, dus trekt ze aan het kortste eind."

Tekst gaat verder onder de afbeelding



In november kwam de buurt al in opstand tegen de kap van de tachtig jaar oude boom. Toen werd een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend, waardoor de boom niet zou mogen worden omgezaagd totdat de hoogste instantie is beslist. Aan die voorziening is in januari een einde gekomen, en dat hebben de buurtbewoners geweten.



"Er was ons destijds gezegd dat we bezwaarschriften tegen de kap moesten indienen", legt Van Acker uit. "Dat hebben we met heel veel mensen gedaan, en ook hebben we de Bomenridders ingeschakeld."

Tóch kapvergunning

Op 26 januari komt het bezwaar voor, alleen de voorlopige voorziening liep volgens Van Acker al eerder af. "Nu blijkt dat de Bomenridders, die de aanvraag hadden gedaan, de zaak verloren hebben en er tóch een kapvergunning is. De boom is donderdag gekapt, terwijl we eind januari zouden gaan praten over de kap van de boom. Die dus al gekapt is..."



Ze kan er met haar hoofd nog steeds niet bij. "We voelen ons een beetje in de maling genomen. Er is ons verteld dat we bezwaar mochten maken en zo'n beetje de hele buurt heeft brieven gestuurd. Daar is echt veel tijd in gaan zitten. Dan krijgen we een brief dat we op gesprek mogen komen over de kap en dan wordt ondertussen de boom gewoon al neergehaald. We voelen ons in het ootje genomen."

Heel jammer, vindt Van Acker het, dat de boom moet missen. "Echt heel erg. Er stonden in deze buurt heel veel kastanjes, maar door ziekte zijn er veel weg nu. Dit was een hele mooi, heel dik ook, wel 4 meter in de omtrek. Echt het juweeltje van de straat. Dat ze een nieuw boompje planten is toch niet in verhouding met een oude reus van tachtig jaar oud?"

Op 26 januari volgt er álsnog een gesprek over de boom. "Dit gaan we wel aankaarten, een héle rare procedure is dit geweest. Praten over een boom die al gekapt is... heel frustrerend."