Boijmans collectie surrealisten gaat de grenzen over: 180 werken te zien in Zuid-Korea

De collectie surrealisten van Museum Boijmans Van Beuningen gaat de wereld over. Vanaf eind 2021 zijn werken van onder meer de Spaanse surrealistische kunstschilder Dalí, de Belgische schilder Magritte en de Joods-Amerikaans fotograaf Man Ray namelijk te zien in Zuid-Korea. In totaal gaat het om een selectie van 180 kunstwerken.

De bijzondere werken maken een wereldreis, want ze gaan van Rotterdam via Wellington (Nieuw-Zeeland), naar de stad Seoul (Zuid-Korea). Daar worden ze tentoongesteld in het Seoul Arts Center (SAC), wat de eerste grote tentoonstelling betekent voor het Zuid-Koreaanse publiek, dat veel interesse heeft in de kunststroming.

Belangrijkste drijfveren

De tentoonstelling, genaamd A Surreal Shock: Masterpieces from Museum Boijmans Van Beuningen laat de belangrijkste drijfveren zien van de surrealistische kunstenaars. Zij die zich kenmerken door hun diverse stijl, techniek en materiaalgebruik en schoonheid vinden in dromen, het toeval en het onderbewuste.

Ook geeft de tentoonstelling een inkijk in het ontstaan van het surrealisme, dat - ontstaan als literaire beweging in Parijs kort na de Eerste Wereldoorlog - zich binnen vijftien jaar verspreidde over verschillende continenten.

De voorstelling is van 27 november 2021 tot en met 6 maart 2022 te zien in het SAC.