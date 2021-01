Rotterdammers blikken terug op bestorming Capitool: 'De beelden zijn afschuwelijk'

'Afschuwelijke beelden' en 'Trump is een gek'. Zo denken Rotterdammers terug aan de bestorming van het parlementsgebouw in Washington woensdag.

"Voor iedereen met een democratisch hart zijn de beelden afschuwelijk. Wat we daar gezien hebben, dat verwacht je in een of andere bananenrepubliek in Afrika." Ronald Buijt, voorzitter van Leefbaar Rotterdam en nu campagneleider van JA21, heeft geen goed woord over voor de bestorming van het parlementsgebouw in Washington door aanhangers van de Amerikaanse president Trump.

Hoewel Buijt wel lovend is over zaken die Trump als president voor elkaar heeft gekregen, zoals onder meer 'dat hij heeft afgerekend met het establishment in Washington en Californië en op de beurzen', hekelt hij het opgebouwde wantrouwen tegen de verkiezingsuitslag.

"Zonder met concrete bewijzen te komen voor grootschalige fraude. Alleen maar insinuaties en verdachtmakingen. In een democratie hoor je ook gewoon je nederlaag toe te geven. Kun je dat niet dan hoor je niet in de politiek thuis. Hij is zo'n slechte verliezer die de bevolking tegen de democratie heeft opgehitst."

Ellende na ellende

De in Rotterdam woonachtige Amerikaanse kunstenaar West Givner heeft totaal geen bewondering voor Donald Trump. De beelden van de de bestorming van het Capitool waren voor hem dan ook schokkend, maar niet verbazingwekkend. "Donald Trump is gewoon a raging maniac", zegt hij.

"Als je kijkt naar de afgelopen vier jaar dan zie je ellende na ellende na ellende. En er gebeurt niks. Dus ik denk dat hij hiermee ook wel wegkomt." De toestand in zijn vaderland stemt de kunstenaar triest en dat wordt weerspiegeld in zijn werk.

Hij laat een tekening zien van een man die angstig ineen duikt en zijn handen over de oren houdt, terwijl een andere figuur hem lijkt te overheersen. "Je ziet een man die aan het lijden is. En ik voel me ook down, zo van: ik wil het niet horen." Givner is blij dat hij niet meer in de VS woont: "Naarmate ik ouder word, zie ik dat het eigenlijk een derdewereldland is. Je hebt heel veel kansarme mensen daar, er is heel veel racisme en geweld. Ik zit hier prima."

Nederland is nuchter

Kunnen we hier ook taferelen verwachten, zoals die van woensdag in Washington? Ronald Buijt is er niet bang voor. "We moeten ook niet te veel waarde hechten aan wat er op Twitter gebeurt. Een paar gekkies die ongefundeerd rooie stukken vlees in de arena werpen. Daar moeten we niet te veel aandacht aan besteden. In the end geloof ik dat Nederland toch wel een nuchter land is. Dat wij uiteindelijk niet gaan vervallen in een volksmassa die in waanzinnige ideeën gelooft of daarachter aan gaat lopen. Daar ben ik niet zo bang voor."