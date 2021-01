Zo gaat de politie om met dierenmishandeling volgens de Rijnmondexpert

Binnen de politie werken mensen die naast het 'gewone' werk, zich ook bezig houden met zaken rondom dierenwelzijn, legt wijkagent Hans Hoekman uit, lid van het expertteam van Rijnmond. Hij licht twee bijzondere zaken uit, waaronder een zaak waarbij puppy's in beslag werden genomen die in levensgevaar waren.

De zaak over de puppy's kwam aan het licht door een tip van iemand, zegt Hoekman. "Die was vanwege een aankoop op marktplaats in een woning geweest, waar puppy's te koop werden aangeboden. De persoon schrok zo van hun toestand, dat hij dit bij de politie meldde."

De puppy's waren drie maanden oud en zagen er onverzorgd uit, wat ook op de foto van marktplaats zichtbaar was. "Je ziet dat ze ongeveer twee kilo wegen, terwijl ze in hun leeftijd negen kilo moesten wegen."

Hoekman: "Met afstemming van justitie is toen een koopafspraak gemaakt. In plaats van een koper komt de politie dan met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming langs. En zijn de puppy's in beslag genomen, want de situatie was levensbedreigend voor die beesten", legt Hoekman uit. Vervolgens wordt een plan opgesteld, zodat de puppy's aansterken en gaat dierenbescherming op zoek naar een nieuw baasje.

Een andere zaak was dat er een melding binnenkwam van een dier dat wel heel erg mager was. Vermoed werd dat het dier te weinig zorg kreeg. "Door de Inspectiedienst kan dan bepaald worden dat de eigenaar van het dier gedwongen naar de dierenarts moet. Als die dat niet doet, komt de Inspectiedienst zelf het dier ophalen."

Het dierenwelzijn staat niet bovenaan bij de politie, maar wel zien zij vaak dat als er sprake is van dierenmishandeling, er ook andere dingen aan de hand zijn. "Zoals geweld tegen personen. Waar we huiselijk geweld zien, zien we vaak ook dierenleed. En andersom."

Zie jij dierenverwaarlozing in jouw omgeving? Dan kun je bellen met het telefoonnummer 144. Daar zitten specialisten van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Als dat niet lukt, kan het algemene politienummer worden gebeld.