Feyenoordsupporters krijgen gevangenisstraffen en drukte bij extra testlocatie Bergschenhoek, dit is het wek- en weerbericht van 8 januari

Eerst het weer. Vanochtend is het bewolkt en trekt de regen in de loop van de ochtend naar het zuiden weg. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 5 graden. Lees hier het volledige weerbericht.

Wat je misschien gemist hebt

De rechtbank in Rome heeft donderdag zes Feyenoordsupporters veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie jaar en acht maanden tot vier jaar, schrijft het Italiaanse persbureau Askanews. Ze zijn veroordeeld voor hun aandeel bij de rellen in de Italiaanse hoofdstad in 2015.



Het onderzoek naar de Britse coronavariant in Bergschenhoek wordt uitgebreid en daarvoor is er een extra testlocatie in het dorp geopend. Eerst kwam de Britse variant alleen op één basisschool voor, maar inmiddels heeft die zich al wijdverspreid onder kinderen, ouders en leerkrachten van meerdere basisscholen en buitenschoolse opvang. Van de GGD en van hun scholen hebben ouders een oproep gekregen en op de eerste dag van de extra testlocatie was het gelijk druk. Ouders en kinderen stonden zelfs in de rij.



De kans is klein dat de coronamaatregelen versoepeld worden na 19 januari, zegt burgemeester Wouter Kolff. Volgens de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid mag er in het komend crisisberaad volgende week wel kritisch gekeken worden of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. Dat zei hij donderdag tijdens een persconferentie van zijn veiligheidsregio en de GGD.



Al tachtig jaar stond de kastanjeboom in de Rockanjestraat in Charlois, maar donderdag is de boom tegen de vlakte gegaan. Frappant detail: de buurt was in protest over het kappen en heeft eind januari een gesprek met de gemeente Rotterdam over het neerhalen van de boom.



In zorgcentrum Sonneburgh in Rotterdam-Charlois zijn door de corona-uitbraak meer dan 40 van de 114 bewoners overleden. Meer dan 100 bewoners raakten besmet. Waardoor de virusuitbraak is ontstaan is nog niet bekend, daar doet de GGD op dit moment onderzoek naar. De resultaten daarvan moeten binnen enkele weken bekend zijn.



Wat je kunt verwachten

Vandaag begint het vaccineren tegen het coronavirus op The Hague Airport en in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Volg alle ontwikkelingen via Rijnmond.