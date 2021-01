Vaccineren zorgmedewerkers vandaag van start op Rotterdam The Hague Airport

Het vaccinatiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport is vrijdagochtend voor het eerst open gegaan. De eerste dagen worden er door de GGD zo'n 250 zorgmedewerkers ingeënt.

Over twee weken wordt dat aantal opgevoerd naar 800 per dag. De verwachting is dat uiteindelijk zo'n zestienduizend mensen een coronavaccinatie kunnen krijgen bij het vliegveld. Dagelijks staan zo'n 75 tot 100 mensen klaar om zeven priklijnen te bemensen.

"We zijn er helemaal klaar voor", zegt Saskia Baas, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Woensdag werd er nog getest of alle processen soepel verlopen, dat ging volgens Baas "uitstekend".

"De GGD vaccineert natuurlijk altijd al. Het is niet zo dat we daar niet op voorbereid zijn. De draaiboeken liggen in de kast. Die worden voor elke vaccinatiecampagne weer uit de kast gehaald en geüpdatet. Daarom was het volgens Baas niet ingewikkeld om de vaccinatiecampagne op te starten.

"Tegelijkertijd is het spannend omdat het een nieuw vaccin is. We moeten het twee keer zetten, je moet het goed registreren en mensen moeten toestemming geven om gegevens van je te noteren. We moeten dat heel goed en zorgvuldig doen."

Er is daarom bewust gekozen om het aantal vaccinaties dat per dag op Rotterdam The Hague Airport wordt gezet na twee weken op te schalen. "Oorspronkelijk zouden we op 18 januari starten met vaccineren. Binnen GGD Nederland is afgesproken dat we het een verstandig idee vonden om een aantal regio’s eerder te laten starten om echt nog alle kinderziektes eruit te halen zodat we zeker weten dat we het goed doen."

In het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht wordt vandaag ook een begin gemaakt met het prikken van het zorgpersoneel. Het Maasstad Ziekenhuis, IJsseland Ziekenhuis en het Erasmus MC zijn daar eerder deze week al mee begonnen.