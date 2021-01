Politie houdt man aan in auto bomvol nepkleding

De Rotterdamse politie heeft donderdagavond op de A16 een 23-jarige bestuurder aangehouden die 42 paar nepmerkschoenen in zijn auto had liggen.

De politie zette de bestuurder in eerste instantie aan de kant omdat hij op de Brienenoordbrug zat te bellen tijdens het rijden. Toen de agenten de boete daarvoor uitschreven, viel het hen op dat de man óp zijn gordel zat en dat er 42 schoenendozen in zijn auto lagen.

De schoenen hadden een opruk van Adidas, maar de meneer kon geen bonnetje tonen. Hij verklaarde dat hij de schoenen ergens in België op de markt had gekocht. Ook lag er een trui van Prada in zijn auto.

De agenten twijfelden over de echtheid van alle merkproducten en over de eerlijkheid van de herkomst. De man is daarom aangehouden voor verdenking voor het bezitten van nepproducten en voor de verdenking van heling.

De politie heeft de schoenen en trui in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat de producten inderdaad nep waren, ze worden daarmo vernietigd.



Een avondje schoenenpolitie! Nu zijn wij van de verkeerspolitie in Rotterdam, maar vanavond voelde we ons toch een... Posted by Verkeerspolitie Eenheid Rotterdam on Thursday, January 7, 2021