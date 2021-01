Twintigers kweken duizenden larven en vliegen in een oude koeienstal

In een oude koeienstal in Giessenburg kweken twintigers Jason Kiem, Seppe Salari en Jesse Turkstra duizenden larven van de zwarte soldatenvlieg. Ze maken er nu nog vis- en vogelvoer van maar: "Straks eten we het misschien allemaal. Het is heel eiwitrijk en duurzaam!"

In de koeienstal is geen koe meer te vinden. Alle hekken en drinkbakken zijn verwijderd. Een witte koelcel midden in de stal vormt nu het hart van het bedrijf. De koelcel is opgebouwd uit verschillende klimaatkamers. Achter de deur van de eerste kamer schuilt een waar vliegenparadijs. "Het is hier wel dertig graden", lacht Seppe, terwijl hij een kijkje neemt in de kraamkamer van het bedrijf. In deze kweekruimte zitten tienduizenden vliegen achter gaas. Ze planten zich er snel voort, omdat het warm en vochtig is. "Het zijn ook tropische vliegen deze Black Soldier flies."

Kratten vol met larven

Uiteindelijk draait het op de insectenboerderij allemaal om het opkweken van de larven. Dat is het allerbelangrijkst, legt de jonge bioloog uit. "We hebben de vliegen nodig om onze populatie op peil te houden. Maar we laten maar vijf procent van de vliegen uitkomen." De rest van de eitjes wordt geoogst, gewogen en belandt in een naastgelegen klimaatcel.

In deze kamer staan verschillende opgestapelde blauwe kratten vol met larven. Na een aantal weken in de tropische klimaatkamer worden ze geoogst en verwerkt door ze te drogen of er bijvoorbeeld een paté van te maken. Naast de koelcel staan blauwe tonnen vol met afgekeurde aardappels, vermalen boterhammen en andere restproducten. Gekregen van boeren in de regio. Deze restproducten zijn de voedingsbodem van de vliegen en larven van het bedrijf.

Duurzaamheid

De keuze voor insecten was voor de jonge ondernemers snel gemaakt. Het 'insectenvoer' is veel duurzamer dan bijvoorbeeld traditioneel visvoer dat gemaakt wordt door vissen te vangen in de oceaan en die te vermalen. Dat is met de huidige visstand niet goed voor de aarde, legt Seppe uit. "Vliegen en larven kweken we met restproducten, dus dat is super duurzaam. En ze planten zichzelf erg snel voort."

'InsectoCycle' zit nu in een oude stal van melkveehouder Kuiper. Deze Giessenburger heeft zelf een moderne stal aan de overkant van de weg met ruim 260 koeien. De huidige insectenstal stond leeg en daarom mogen de jonge ondernemers deze gebruiken voor hun bedrijf. Het insectenbedrijf zit nu nog in de proeffase en produceert nu zo'n 500 kilo voer per week. "Maar we willen zeker 2000 kilo produceren", legt collega Jason kiem uit.

Op dit moment maken ze kooikarper- en kippenvoer van de larven. "Maar in de toekomst kan ik mij ook voorstellen dat er zelfs voeding voor mensen van gemaakt wordt. Net zoals bij de insectenburgers."

Elke maand stoppen tientallen Nederlandse boeren met hun bedrijf. De komende jaren komen er daardoor veel boerderijen leeg te staan. Jason ziet daar wel kansen voor uitbreiding van hun insectenfarm. "We bouwen eigenlijk een gebouw in een gebouw. We kunnen het bijna overal neerzetten!" Ze hopen in de toekomst wel honderd insectenboerderijen te openen.