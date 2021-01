Adri van Tiggelen in FC Rijnmond over derby Sparta - Feyenoord

Adri van Tiggelen is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De Europees kampioen van 1988 zit samen met Emile Schelvis en Dennis van Eersel aan tafel bij de voetbaltalkshow, die onder leiding staat van Bart Nolles.

Uiteraard zal de uitzending grotendeels in het teken staan van de derby van komende zondag Sparta-Feyenoord. Van Tiggelen begon zijn loopbaan bij Sparta en keerde er later terug als trainer en scout. De oud-Beijerlander speelde verder ook nog bij FC Groningen, PSV, Dordrecht'90 en Anderlecht.

Verder is er een reportage te zien over voormalig Spartaan Marvin Emnes. De Rotterdammer, die momenteel zonder club zit, besliste in 2008 Sparta-Feyenoord op het Kasteel met een late treffer. Emnes, die later onder meer speelde voor Middlesbrough en Swansea City, maakte de 3-2. Sparta had toen al sinds 1995 niet meer gewonnen van de 'grote' broer uit Rotterdam-Zuid.

FC Rijnmond begint vrijdag om 17:20 uur.