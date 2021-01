Corona-uitbraak op ferry Stena Hollandica, afvaarten tijdelijk stilgelegd

De Stena Hollandica vaart vrijdag niet naar Harwich. Het schip blijft aan de kade in Hoek van Holland vanwege een corona-uitbraak onder het personeel. Zestien werknemers zijn besmet met het virus. Zij zitten in quarantaine.

"Uit pure voorzorg hebben we besloten het schip vandaag niet naar Engeland te laten vertrekken," zegt een woordvoerder.

Passagiers en vrachtverkeer richting Harwich kunnen wel gebruik maken van de Stena Brittanica. Die vertrekt vrijdagavond. Wanneer de Hollandica weer kan gaan varen, is nog onbekend.

Volgens een woordvoerder van Stena Line vertoonde een aantal personeelsleden afgelopen woensdag symptomen van het virus. Daarop zijn alle zestig werknemers getest, bij zestien daarvan was de uitslag positief. Het schip is vervolgens schoongemaakt en besmet personeel is in quarantaine gegaan.

Volgens Stena Line heeft het stilleggen de Hollandica geen grote gevolgen voor het vervoer richting Harwich, omdat er gebruik kan worden gemaakt van de andere ferry. Daar zou nog genoeg ruimte zijn voor passagiers en vrachtwagens.

De Hollandica vaart tussen Hoek van Holland en Harwich en heeft normaal gesproken plek voor 1200 passagiers en ongeveer 250 voertuigen.