Koelinstallaties Gorinchemse supermarkt maken te veel lawaai, gemeente moet vergunning herzien

De gemeente Gorinchem moet opnieuw kijken naar de vergunning van een Lidl-filiaal. Bewoners van de appartementen boven de supermarkt in de Haarwijk klaagden over herrie van de koelinstallaties op het dak. De bestuursrechter geeft hen gelijk en zegt dat de koelinstallaties meer herrie maken dan wettelijk is toegestaan.