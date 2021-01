POLL: Laat jij je vaccineren als je aan de beurt bent?

De vaccinatie van zorgmedewerkers is deze week van start gegaan. Er is in de media veel aandacht geweest voor de eerste prikken. De komende maanden komen de vaccins beschikbaar voor de rest van de bevolking. Nu zijn wij benieuwd of jouw mening over de vaccinatie is veranderd. Laat jij je vaccineren als je aan de beurt bent?

Na de zorgmedewerkers zijn bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling aan de beurt om gevaccineerd te worden. Daarna kunnen mensen met een medische indicatie worden ingeënt. Daarop volgen ouderen. Rond april/mei mag de rest van de bevolking ook het vaccin toegediend krijgen.

Diederik Gommers en verpleegkundige Tom Burggraaf waren de eersten die in het Erasmus MC een prik met het vaccin tegen corona kregen.

Medewerkers van onder meer het IJsselland ziekenhuis en het Maasstad ziekenhuis werden deze week ook ingeënt.

Ook is het vaccinatiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport is vrijdagochtend voor het eerst open gegaan. De eerste dagen worden er door de GGD zo'n 250 zorgmedewerkers ingeënt.

Bereidheid vaccineren neemt toe

Er zijn nog veel vragen over het vaccin, ook onder zorgpersoneel. Daarom is Diederik Gommers begonnen met een voorlichtingscampagne. Niet zonder succes. "Ik had afgelopen zaterdag iets gezegd over het mRNA-vaccin en had in twee dagen 1,7 miljoen mensen bereikt", vertelt IC-arts Gommers. "Het is ongelofelijk en mooi dat het zo werkt."

De IC-arts merkt dat de bereidheid om zich te laten inenten toeneemt, maar bij jongeren ligt dat nog altijd aan de lage kant. "Onder de jongeren wil nu 65 procent zich laten vaccineren. Bij ouderen ligt dat percentage veel hoger." Gommers begrijpt dat omdat het virus veel minder gevaarlijk is voor jongeren dan voor ouderen. "Het is daarom goed om uit te leggen dat voor het verdwijnen van het virus we het met z'n allen een grote klap moeten geven."

Twijfel over het vaccin

Sceptici wijzen op de risico's van een nieuw vaccin. Gommers relativeert die scepsis. "Bij andere vaccins is ook niet gebleken wat de langetermijneffecten zijn. Er is geen 100 procent zekerheid, maar wel 99 procent. Dan is het de vraag wat je belangrijk vindt. Dat ene procent of de mogelijkheid om het virus uit te roeien."

De twijfels ziet hij niet alleen bij jongeren. "Een maand geleden wilde maar een klein deel van mijn IC-verpleegkundigen een prik. Gisteren heb ik ze weer gesproken en toen zei iedereen 'ja, we gaan ons laten inenten'. Als zo'n vaccinatie dichterbij komt, dan ga je er meer over nadenken en kom je vaak tot een ander besluit."