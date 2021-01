RET-directeur Maurice Unck te gast bij radio Rijnmond, stuur jouw vraag in

Maurice Unck is vrijdagavond te gast bij Radio Rijnmond. De Directeur van de RET beantwoordt tussen 18 en 19 uur al jouw vragen over het openbaar vervoer in en om Rotterdam.

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de verduurzaming van het openbaar vervoer? Of heb je een vraag over het ongeluk met de metro in Spijkenisse? Bel dan nu naar 010-4364436.

Mailen kan ook via radio@rijnmond.nl. Vergeet daarbij niet je telefoonnummer te vermelden, anders kan je vraag niet beantwoord worden.