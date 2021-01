Stan Wawrinka komt naar ABN AMRO World Tennis Tournament

Stan Wawrinka (35) komt naar het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Zwitser won het toernooi in Ahoy in 2015. Wawrinka is na Daniil Medvedev, Jannik Sinner en Kei Nishikori de vierde speler die gecontracteerd is door toernooidirecteur Richard Krajicek.

Wawrinka is drievoudig Grand Slam-winnaar. In 2014 won hij de Australian Open, een jaar later Roland Garros en in 2016 was de landgenoot van Roger Federer de sterkste op de US Open in New York. Wawrinka versloeg in die finales Rafael Nadal en Novak Djokovic.

In de afgelopen jaren is Wawrinka enigszins weggezakt op de ATP-ranking, maar in 2014 stond hij nog derde. Momenteel staat hij achttiende.

Toernooi in maart

Het ABN AMRO World Tennis Tournament begint dit jaar later. Het toernooi wordt gespeeld van 1 tot en met 7 maart. Gael Monfils won het evenement in de afgelopen twee jaar. De Fransman was vorig jaar te sterk voor Felix Auger Aliassime. In 2019 versloeg hij Wawrinka in de finale.