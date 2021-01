Blije gezichten in het Albert Schweitzer in Dordrecht: de eerste prikken zijn gezet

De eerste vaccinaties zijn gezet in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Foto: Fokko van der Straaten.

De eerste vaccinaties zijn vrijdagochtend gezet in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Medewerkers die werken met kwetsbare patiƫnten komen het eerste aan de beurt voor de anti-corona prik. Dat zorgde voor blije gezichten.

"Zoals je misschien wel merkt, wordt het een beetje een feestelijke dag", zegt Peter van der Meer, directeur van het Albert Schweitzer ziekenhuis. "Ik ben dan ook een heel blij man."

Na maanden is dan eindelijk zo ver. De komende drie dagen zal het ziekenhuis de eerste 400 personeelsleden inenten tegen het coronavirus. Het gaat dan voornamelijk om personeel van de spoedeisende hulp, de intensive care en de covid-afdeling.

Van der Meer moest wel stevig lobbyen om eerder te kunnen vaccineren in het ziekenhuis. Net als Ernst Kuipers en Diederik Gommers was ook hij een grote voorvechter. "Zij waren vooral op de tv te zien, maar op de achtergrond hebben wij hier veel aan meegedaan."

Nu heeft hij een licht euforisch gevoel. "Als je gevaccineerd bent, is de kans heel erg klein dat je ziek wordt. Je kunt eventueel wel nog anderen besmetten. Dus op korte termijn merk je het misschien nog niet, maar je voelt nu euforie door de eerste vaccinatie. Over drie maanden is COVID-19 nog niet weg, maar kunnen we er makkelijker mee omgaan."

De overige 3.100 personeelsleden van het ziekenhuis worden volgens de vaccinatiestrategie over drie maanden gevaccineerd. De directeur snapt dat er twijfels zijn over de vaccinatie, maar heeft doktoren bereid gevonden hun collega’s verder in te lichten en gerust te stellen.

Terwijl het ziekenhuis op het punt staat om te beginnen met het inenten van het personeel is het ziekteverzuim nog steeds erg hoog in het Albert Schweitzer. Volgens de directeur stijgt het niet meer, maar is het nog wel te hoog. Hij is dan ook tevreden over manier waarop het ziekenhuis de feestdagen is doorgekomen.