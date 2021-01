Vervoerders balen van slechte communicatie over corona-uitbraak bij Stena Line

Het gaat om de middagafvaart van de ferry naar Harwich en de avondvaart vanuit Harwich naar Hoek van Holland van deze vrijdag. Stena Line besloot de ferry voorlopig uit de vaart te halen, nadat 16 personeelsleden positief testten op corona. De Stena Brittanica blijft wel gewoon varen.

Rustiger door Brexit

In deze Brexit-periode is het momenteel rustiger dan gebruikelijk. Maar transporteur Freight Line heeft toch gemiddeld zo'n 15 a 20 trailers aan boord.Deze lading wordt voor 99 procent onbegeleid naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd. De vervoerder levert de trailers dus bij de terminal af en haalt ze daar op. Veel contact met het personeel van Stena Line is er daardoor niet.

Toch is senior-accountmanager John de Boom van Freight Line not amused over de situatie bij Stena Line. "Wij krijgen nu allerlei vragen van klanten, waar we geen antwoord op hebben. Ik had als een van de grotere gebruikers op zijn minst een telefoontje van Stena Line verwacht."

ABC Logistics uit Poeldijk zou vanavond twee chauffeurs uit Engeland terug krijgen. Dat gaat nu dus niet door. "Mogelijk morgen wel, maar dan gaan we ze zeker testen," aldus transport-manager Marcel van Bruggen. Ook hij is niet over de coronabesmettingen geïnformeerd. "Onze jongens zitten aan boodr, lopen rond op het schip. Dan wil je dit graag weten."

De Boom van Freight Line uit Maasdijk snapt dat het constateren van corona onder het personeel van Stena Line zeer beroerd is om te melden, maar toont geen begrip voor de beperkte communicatie. "Ik had toch minstens verwacht dat de klanten direct bij het constateren op de hoogte gesteld zouden worden over de aanleiding voor het uit de vaart halen van de schepen. Dit heeft ook invloed op onze dienstverlening."

Hij gaat dit aandeel van zijn trailers nu extra aanbieden bij ferrymaatschappij DFDS in Vlaardingen, maar hoopt dat morgen de schepen gewoon weer kunnen varen. Stena Line geeft aan dat er nog voldoende ruimte is op de Stena Brittanica. Die vertrekt vrijdagavond.

Besmettingen verzwegen

Volgens een bron zou de besmettingen vooral voorkomen bij de Truck Masters, dat zijn de chauffeurs die de trailers loskoppelen van de vrachtwagens en ze vastzetten aan boord van het schip. De besmettingen zouden begin deze week al geconstateerd zijn, maar al die tijd onder de pet te zijn gehouden. "Het is al een hele week chaos op het werk," aldus een ferrymedewerker.

De Stena Hollandica blijft voorlopig in Hoek van Holland. Maritieme vakbond Nautilus zegt naar aanleiding van de corona-uitbraak aan boord van het schip, zich grote zorgen te maken over de besmettingsrisico's bij zeevarenden.

"Wanneer er besmetting plaatsvindt midden op de oceaan, is er bij acute gezondheidsproblemen zoals ademhalingsproblemen geen ziekenhuis in de buurt." De vakbond pleit ervoor de zeevarenden voorrang te geven bij vaccinaties.