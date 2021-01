Alvast warmlopen voor Sparta-Feyenoord? Vijf verhitte Rotterdamse derby's van deze eeuw

Normaal gesproken is Sparta-Feyenoord dé Rotterdamse derby met veel elektriciteit in de lucht boven het Kasteel. Corona gooit dit jaar echter roet in het eten, waardoor de burenruzie zonder publiek wordt gespeeld. Om toch het derbygevoel bij je op te wekken, zetten we hier vijf memorabele edities van Sparta-Feyenoord van deze eeuw voor jou op een rij.

1. Zinderende zevenklapper het einde van Pastoor

We beginnen met de laatste editie van Sparta-Feyenoord, die werd gespeeld in het seizoen 2017/2018. West kreeg een waanzinnige klap van Zuid te verwerken: 0-7. Deze vernedering op eigen veld betekende het ontslag van Alex Pastoor als eindverantwoordelijke bij Sparta. Direct na de wedstrijd werd hij de laan uitgestuurd vanwege teleurstellende resultaten.

2. Alle ballen op Pogba

Bij het seizoen 2016/2017 denkt iedere Feyenoord-supporter meteen aan het landskampioenschap, maar elke Sparta-fan koestert juist weer warme gevoelens voor de derbyzege tegen Rotterdam-Zuid op zondag 5 maart 2017. Nota bene een voetbalnomade met een wel heel bekende voetbalnaam maakte met zijn goal zichzelf onsterfelijk bij Sparta-supporters: Mathias Pogba.

3. Rood aangelopen

De confrontatie van het seizoen 2009/2010 stond vooral in het teken van de rode kaart. Scheidsrechter Bas Nijhuis stuurde met twee rode kartonnetjes Feyenoorders Jon Dahl Tomasson en Sekou Cissé het veld uit, terwijl ook Spartaan Rydell Poepon na tweede gele kaarten eerder kon gaan douchen.

Uiteindelijk zou Sparta met 2-1 van Feyenoord winnen. Poepon en Kevin Strootman maakten met hun goals de 0-1 achterstand door André Bahia ongedaan.

4. De derby van zijn leven

In het seizoen 2007/2008 werd een bloedstollende editie van Sparta-Feyenoord beslist door een piepjong ventje uit Rotterdam-Noord. De avond vóór de burenruzie stond hij nog op een feestje, maar met een kater danste de aanvaller met de bal toch vrij gemakkelijk door het zestienmetergebied van Feyenoord. Marvin Emnes knalde de 3-2 hard binnen en beleefde daarmee namens Sparta de mooiste derby uit zijn carrière.

Lees en kijk hier de terugblik van Emnes op deze bijzondere editie van Sparta-Feyenoord. Verslaggever Frank Stout zocht hem op in Rotterdam-Blijdorp en sprak Emnes over deze derby.

5. Geen stunt na sterke start

Sparta was in het seizoen 2005/2006 na jaren spelen in de eerste divisie terug op het hoogste niveau. Wat is dan leuker dan de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Feyenoord te spelen? De derby begon in elk geval leuk voor de thuisploeg: Ricky van den Bergh schoot halverwege de eerste helft mooi de 1-0 binnen.

Feyenoord trok echter aan het langste eind. Dirk Kuyt, Sébastian Pardo en Hossam Ghaly tekenden tegen Sparta voor de doelpunten aan.

Hoe beleef jij de derby tussen Sparta en Feyenoord, nu er geen publiek welkom is op Het Kasteel? Dat willen we graag van jou weten. Mail jouw verhaal, foto of video op zondag tijdens de wedstrijd naar nieuws@rijnmond.nl en wie weet zie jij jezelf terug op onze website, app en socials!