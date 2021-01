Het jaar van de otter in Chris Natuurlijk van 9 januari

Dromen van otters in de Biesbosch, de wolvenschilderijen van Annette Splinter, de plant die past bij goede voornemens en de boeken van 2021 in Chris Natuurlijk van zaterdag 9 januari.

2021 is het Jaar van de Otter. Hoog tijd dat de otter eindelijk weer naar de Biesbosch terugkeert, vindt Thomas van der Es. De boswachter ecologie in de Biesbosch droomt er al jaren van en de Biesbosch is er klaar voor.

De terugkeer van de wolf

Het Rotterdamse literaire festival Woordnacht wacht in zijn hol tot er weer festivals mogen worden gehouden, maar de Rotterdamse dierenschilder Annette Splinter en de Dordtse dichter Marieke van Leeuwen kunnen niet wachten. In Chris Natuurlijk blikken ze vooruit op het evenement dat in het teken zal staan van De terugkeer van de wolf in Nederland. Annette Splinter vertelt over de uitgebreide voorstudie die zij heeft gemaakt voor haar werken van de Europese wolf en de uitgestorven Tasmaanse buidelwolf. Marieke van Leeuwen heeft er passende gedichten bij geschreven.

De plant die past bij goede voornemens

Melitta van Bracht van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid heeft bij iedere plant wel een verhaal. Dit keer gaat het over de gemberplant. De wortel van deze plant helpt je bij goede voornemens om gezonder te eten en af te vallen.

Nieuwe boeken in 2021

Gert-Jan van Rietschoten van boekhandel Van Rietschoten in Rotterdam-IJsselmonde zet op een rijtje naar welke boeken we moeten uitkijken in 2021. Daar zitten ook boeken bij die terugblikken op het historische jaar 2020.

