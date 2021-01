Deroy Duarte: 'Dit is West tegen Zuid, als Spartaan heb je niets met Feyenoord'

"Dit is West tegen Zuid, als Spartaan heb je niets met Feyenoord." Dat zegt Deroy Duarte in aanloop naar de derby zondag op het Kasteel.

Duarte wil Feyenoord met zijn club pijn doen. Dat had hij eerder dit seizoen ook al kunnen doen, in de Kuip. Sparta speelde met 1-1 gelijk, maar Duarte miste een dot van een kans in de slotminuut. "Daar heb ik aardig vaak aan gedacht, maar je moet ook door. Het was mooi geweest om in de laatste minuut te scoren, maar zondag weer een nieuwe kans."

De middenvelder van Sparta is weer helemaal opgeleefd, na toch een mindere periode. 'Maar ik heb niet getwijfeld aan mezelf, ik zag dat als een mentale test. Ik wist dat dit mij sterker en beter zou maken. Dat is gelukt", vertelt Duarte.

Duarte is belangrijk voor Sparta. Zijn statistieken liegen er dit seizoen niet om. "Vier goals en drie assists. Maar ik wil meer. Ik ben aardig op weg, maar wil die stijgende lijn vasthouden."

Tribune

Sparta gelooft in een goed resultaat tegen Feyenoord. De ploeg van trainer Henk Fraser is op dreef de laatste maanden. Duarte weet wat het betekent voor Spartanen om de stadgenoot te verslaan. "Ik zat hier ook op de tribune toen Marvin Emnes die winnende goal maakte (in 2008, red.). Ik weet wat voor gevoel het geeft."

Duarte vervolgt: "Dit is een beladen wedstrijd. Ik heb niets tegen Feyenoord, maar ben altijd Spartaan geweest", zegt hij. Duarte komt zondag een paar goede bekenden tegen.

Malacia en Geertruida

"Tyrell Malacia is een goede vriend van mij, met hem train ik buiten ook in de zomerstop. En met Lutsharel Geertruida heb ik in de jeugd van Sparta gespeeld. Er staan weinig Rotterdammers op het veld, maar het gevoel blijft."