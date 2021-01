Henk Fraser: 'We moeten niet met Feyenoord bezig zijn, maar met onszelf'

Sparta was in vorm de laatste weken voor de korte winterstop. Frasers ploeg staat negende in de eredivisie. Ook Feyenoord sloot 2020 goed af, met een 3-0 zege op SC Heerenveen. Bryan Linssen maakte een loepzuivere hattrick. "Maar wij moeten met onszelf bezig zijn, niet met Feyenoord", vindt de trainer van Sparta.

Professioneel

"Wij moeten super bereid zijn, super gedisciplineerd, en Feyenoord moet een mindere dag hebben", zegt Fraser, die niet verwacht dat de korte winterstop nadelig is voor zijn ploeg. "Daar merk je niets van, van een paar dagen vrij. De ploeg is heel professioneel. We willen de lijn doortrekken, dat is al pittig genoeg, met dit programma."

Feyenoord-huurling Wouter Burger is één van de spelers die nadrukkelijk aan de deur klopt. Dat ziet ook Fraser. "Een speler die enorm gedreven is, je moet hem soms afremmen. Hij had een achterstand, door corona, maar heeft zich teruggeknokt. Ondanks zijn teleurstelling van het lang niet spelen heeft hij zich voorbeeldig gedragen. Dat wordt een pittige keuze", aldus Fraser.

Sparta - Feyenoord begint zondag om 12.15 uur. Uiteraard is dat duel live te volgen op Radio Rijnmond.