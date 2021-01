Feyenoord-trainer Dick Advocaat start met Pratto tegen Sparta: 'Als ik wacht is het seizoen afgelopen'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat start met Pratto in derby: 'Als ik wacht is het seizoen afgelopen'

Lucas Pratto start zondag in de basis van Feyenoord in de derby met Sparta. Trainer Dick Advocaat wil niet wachten met zijn Argentijnse aanwinst. "Als ik ga wachten, is het seizoen afgelopen. Dat lijkt me niet handig", zegt Advocaat.

De Argentijn, die vorige week tekende in de Kuip, heeft drie keer meegetraind met de selectie van Feyenoord. "Een jongen die weet wat hij wil, waar hij moet lopen. Dat is belangrijk. Een echte spits. Maar zijn echte kwaliteiten moet ik gedurende de wedstrijden zien."

Dat Pratto start tegen Sparta heeft ook te maken met de vorm van zijn huidige aanvallers. "Ik geef hem de kans om te beginnen, die andere jongens hebben die kans niet gegrepen."

Haps bij selectie

Feyenoord mist in Rotterdam-West zondag vier spelers. Justin Bijlow, Robert Bozenik, Orkun Kökcü en João Teixeira. Ridgeciano Haps sluit weer aan. Hij ontbrak vorig jaar een aantal weken en sloot half december pas weer aan.

Advocaat kijkt uit naar de derby op het Kasteel. "Ik vind derby's sowieso leuk. Dat vinden de mensen leuk, de spelers ook", aldus Advocaat, die tijdens het wekelijkse perspraatje in de Kuip ook nog even inging op de verbazing bij Henk van Stee van Sparta over de trip van Marcos Senesi naar Argentinië tijdens de winterstop.

De technisch directeur van Sparta vond het vreemd dat Senesi in coronatijd naar zijn thuisland mocht, maar vervolgens niet in quarantaine hoefde bij terugkeer in Rotterdam. "Calimerogedrag van Henk. Wat heeft het nou voor zin om zulke dingen te zeggen?"