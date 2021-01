Moeder en zoon opgepakt voor grootschalige WhatsApp-fraude bij bekende bestuurders

In het huis van de verdachten vond de politie honderdduizend euro cash en een vuurwapen. Ook bleek dat het drietal uit Den Haag allerlei bekende personen uit het openbaar bestuur op deze manier heeft opgelicht. Welke bekende figuren dat zijn, wil de politie niet zeggen.

De oplichters stuurden vanaf gehackte accounts zogenaamde vriend-in-nood-appjes naar contacten van de slachtoffers. Dat zijn appjes waarin gevraagd wordt om snel geld over te maken. Veel slachtoffers geloofden in het verzoek en maakten een bedrag over om hun 'vriend in nood' te helpen. De verdachten wisten ze zo duizenden euro's afhandig te maken.

De Rotterdamse Shirin Musa, oprichter en directeur van Femmes for Freedom, is blij dat de verdachten nu zijn aangehouden. Ze hoopt dat meer mensen aangifte doen van dit soort fraude: "Je hoeft je niet te schamen als je dit overkomt: je bent gewoon opgelicht op een doortrapte manier. Doe daarom altijd aangifte als zoiets je overkomt. "

Hoeveel slachtoffers het drietal precies heeft gemaakt, is niet bekend. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.