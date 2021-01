FC Rijnmond over derby Sparta - Feyenoord: 'Pratto tegen Beugelsdijk, dat wordt een cartoon'

Adri van Tiggelen in FC Rijnmond

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond blikten we vooruit op de stadsderby van zondag tussen Sparta en Feyenoord. Bij Feyenoord start aanwinst Lucas Pratto direct in de basis, bij Sparta staat Tom Beugelsdijk waarschijnlijk achterin door een blessure van Bart Vriends. "Hoe kan je Pratto beter dopen dan in duels met Beugelsdijk?", lacht Emile Schelvis. "Dat wordt een cartoon, dat wordt fantastisch."

De heren aan tafel begrijpen wel dat Feyenoord-trainer Dick Advocaat begint met de Argentijn. "Het houdt een keer op voor Jørgensen. Het krediet is op. Het is wat Advocaat zegt. Pratto is gehaald, de competitie is straks weer klaar, dus spelen!"

Adri van Tiggelen, Europees kampioen met Oranje in 1988, is oud-trainer en speler van Sparta. En was zelf een robuuste verdediger. Hij kijkt met extra interesse naar de achterste linie van Sparta. "Voor Sparta begrippen vind ik dat ze het goed doen. Ze hebben een goede verdediging. Die spelers doen geen gekke dingen, ze spelen naar hun kwaliteiten. En Sparta heeft voetballende mensen. Achterin, maar ook op het middenveld."

Sparta staat negende in de eredivisie, na een serie goede wedstrijden in de laatste fase voor de korte winterstop. Knap, vindt Van Tiggelen. "Dat vind ik groter dan de prestatie van Feyenoord, met pas één nederlaag dit seizoen. Feyenoord is het verplicht om bij de eerste drie te staan."

Geen favoriet

"Er is geen favoriet zondag", zegt Schelvis. "Sparta doet het heel goed, maar Feyenoord heeft tegen SC Heerenveen (3-0, red.) ook vertrouwen getankt. Met die drie goals van Bryan Linssen."

Ridgeciano Haps keert zondag na weken van afwezigheid weer terug bij de selectie van Feyenoord. En dus moet Advocaat binnenkort weer een keuze maken, Haps of Malacia? "Dat is mij om het even", zegt Van Tiggelen. "Ik zie niet veel verschil. Het zijn twee degelijke backs, spelers die blij mogen zijn dat ze bij Feyenoord spelen."

Prognose

"Ik houd het op 2-1 voor Sparta zondag", zegt Van Tiggelen. Dennis van Eersel: "Ik denk 1-2." Schelvis houdt het op een 2-2 gelijkspel.