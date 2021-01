Uitslag poll: bijna 70 procent wil zich laten vaccineren tegen corona

In een eerdere poll op onze website gaf 42 procent aan positief te staan tegenover de vaccinatie. Vrijdag zegt 67 procent van de stemmers het wel te willen, een beduidende stijging.

24,3 procent van de stemmers op onze poll wil zich niet laten vaccineren. 8,7 procent is er nog niet over uit of ze een inenting willen halen.

Voorlichtingscampagne groot succes

Afgelopen woensdag kwamen de eerste coronavaccins aan in het Erasmus MC, waarop gestart is met het inenten van zorgpersoneel.

Om onduidelijkheden op te helderen en vragen te beantwoorden startte IC-arts Diederik Gommers een voorlichtingscampagne. "Ik had afgelopen zaterdag iets gezegd over het mRNA-vaccin en had in twee dagen 1,7 miljoen mensen bereikt", vertelde ic-arts Gommers eerder bij Rijnmond. "Het is ongelofelijk en mooi dat het zo werkt."

'Kom maar op met die spuit'

Op onze Facebookpagina werd flink gediscussieerd over het vaccineren. Voor sommige mensen uit onze Facebook-community geldt: hoe eerder hoe beter. "Kom maar op met die spuit", zegt Theun Struik. "Zo vlug mogelijk", geeft Truus de Wild-Monteny als reactie. Ruud Rath voegt daar aan toe: "Zeker! In februari ben ik aan de beurt. Van mij mag het zelfs eerder."

'Een dikke nee'

Toch zijn er op onze Facebook-pagina ook veel mensen sceptisch over het vaccin. Een groot aantal mensen geeft een duidelijk 'nee' als reactie. Dennis Lammens geeft aan dat hij het vaccineren niet nodig vindt. "Het werkt maar drie maanden, wat heeft het voor zin? En je moet alsnog afstand houden en mondkapje dragen, dus een dikke nee", zegt Reinate Groenewold.

