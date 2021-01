Inzamelingsactie van Patricia Paay voor Blijdorp al groot succes: 80.000 euro in één week

"Dit is Rotterdam, dit gaat mij aan. Net zo goed als Radio Rijnmond bij Rotterdam hoort, hoort ook Diergaarde Blijdorp bij Rotterdam", zegt tv-persoonlijkheid Patricia Paay. Ze is een actie gestart voor de Rotterdamse dierentuin en al met groot succes: binnen een week is ruim tachtigduizend euro opgehaald.

Blijdorp is een van de bedrijven dat momenteel in zwaar weer verkeert door de coronacrisis. De diergaarde is helemaal gesloten, dus inkomsten zijn er niet. De directeur, Erik Zevenbergen, moest eerder al een kwart van het personeel ontslaan en de gemeente is al bijgesprongen met een noodlening van miljoenen euro's om een faillissement te voorkomen.

Zevenbergen trok onlangs nog aan de bel, want als de lockdown nog veel langer duurt, bestaat de kans dat er dieren weg moeten. Dat wil Paay voorkomen, met een doneeractie. Haar doel? Een ton ophalen voor de diergaarde. Een flink doel, maar behoorlijk realistisch zo blijkt: Inmiddels is al tachtig procent daarvan binnen.



"Ik kwam zelf als kind vaak in Blijdorp, met mijn opa en oma of mijn vader en moeder. We waren toen niets gewend, dus dit was hét uitje. Ik vond het heerlijk, heb er prachtige herinneringen aan."

Paay liep onlangs een ronde door de dierentuin met de directeur en zag de dieren meteen naar de hekken komen. "Die missen de mensen ook. De kinderen leren er ook van; anders kunnen kinderen alleen maar op internet naar ijsberen kijken bijvoorbeeld."

Meer nodig dan een bloemkooltje en biefstukje

Wat de dierentuin precies met een ton kan, weet ze niet. Maar dat de kosten van Blijdorp hoog zijn, weet ze zeker. "De dieren kosten qua eten ontzettend veel per maand. Er moet vers vlees zijn. Je kan niet voor de dierentuin gaan staan met een bloemkooltje en een biefstukje. Er moet goed ingeslagen worden, dus ik hoop ook dat leveranciers en supermarkten willen helpen."