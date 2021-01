Ambulanceverpleegkundige is multifunctioneel en vangt ontsnapt paard

De ambulancemedewerkers van Zuid-Holland Zuid zetten zich niet alleen in voor mensen, zo bleek in Dordrecht. Twee zusters zagen een ontsnapt gezadeld paard en handelden daadkrachtig. Zij slaagden erin het edele dier te vangen.

Het paard liep los langs de drukke Overkampweg en de ambulancemedewerkers grepen meteen in. Ze zetten hun auto overdwars op de weg en probeerden het dier te pakken te krijgen. Dit lukte niet en het paard rende het Overkamppark in.

Hier slaagde ambulancezuster en paardenliefhebber Reina er wél in het paard te kalmeren en te pakken te krijgen. Intussen zocht de politie al naar de ruiter en die meldde zich later zelf.

Het paard bleek in één van de stallen in het park te horen en had de ruiter een stuk verderop van zich afgeworpen. Zij kwam met de schrik vrij en ook paard maakte het goed na dit solo-avontuur.