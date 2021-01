RET lijdt een verlies van ruim 10 miljoen euro over 2020

De RET heeft over 2020 een financieel moeilijk jaar gehad. Het vervoersbedrijf heeft een verlies van tussen de 10 en 12 miljoen geleden. "Voorlopig kunnen we dat opvangen door opgebouwde reserves," zegt directeur Maurice Unck.

Ook de RET heeft financiële steun vanuit de overheid gekregen. Anders was de klap groter geweest volgens Unck. "We hebben een verlies van 70 miljoen gedraaid, maar ook 60 miljoen aan steun gehad."

De RET is tot juli van dit jaar nog verzekerd van steun en pleit ervoor om dit tot het einde van het jaar door te laten lopen. Volgens Unck probeert de RET het verlies niet goed te maken via de reizigers en heeft het zelf besparende maatregelen genomen. "De bussen, trams en metro's rijden iets minder. Dit is ongeveer vijf procent van het totaal aantal kilometers."